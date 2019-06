Eten wat de moestuin schaft bij Kasteel Hackfort

FNV: door op te stappen bij Laborijn speelt Oude IJssel­streek mooi weer

18:30 DOETINCHEM - ,,De gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek zijn samen in Laborijn gestapt", stelt Wilco Veldhorst, FNV bestuurder in de Achterhoek. ,,Ze zijn dus samen verantwoordelijk voor de puinhoop. Het uitstappen van Oude IJsselstreek uit Laborijn onder leiding van wethouder Peter van de Wardt is een vlucht naar voren. Alsof Laborijn zijn probleem niet is en hij ook niet verantwoordelijk is voor de problemen. Mooi weer spelen, is het."