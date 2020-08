Eten ze weleens rundvleessalade met de hand?

De wereldeconomie zal krimpen en massawerkeloosheid volgen maar ook daar zal men hier vermoedelijk weinig van merken. Toch heeft de schilder zijn oog voor aardse zaken, menselijke tekortkomingen en het verval gelukkig nooit verloren.



Hij ontvluchtte de stad en zocht verkoeling op het Noord-Franse platteland. Vanuit Frankrijk schreef hij dat het zo stil is dat je je eigen bloed hoort ruisen. En bij het bezoek aan een stadje aldaar waren de mensen zo lelijk ‘dat je je ogen niet gelooft. Armoede en gelatenheid in alle opzichten.’



Morgen zal ik deze stad ook verlaten om op een hond te passen in mijn ouderlijk huis in de Achterhoek. Armoede en gelatenheid zal ik er waarschijnlijk niet aantreffen. Wel veel aangeharkte, knalgroene, gesproeide voortuinen. Steeds vaker slaat de regen het Oosten over. Daarnaast was de blik van de buren er altijd al van ongekend belang.



Iemand die geen last heeft van die gemeenschapsdruk, zal me morgen ophalen van het treinstation in Terborg, omdat er geen bussen naar mijn ouderlijk huis rijden. Tijdens de sluiting van cultureel centrum Ons Pakhuus in Silvolde aten we dronken, als beesten, rundvleessalade met de hand uit een schaal die op de grond stond.



De vraag is: zou er achter de mooie voorgevels in Amsterdam Oud-Zuid ook weleens rundvleessalade met de hand worden gegeten, om niet te vergeten dat de mens een dier met kleren aan is, die zich zo graag anders voordoet?