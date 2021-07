Etos vertrekt voor derde keer uit Winterswijk: ‘Deed niet wat we ervan verwachtten’

Daarmee komt er binnen vijf jaar wederom een einde aan de aanwezigheid van Etos in Winterswijk. De winkel in het dorp werd namelijk op 9 november 2016 nog feestelijk geopend. Voorzien van de toen nieuwste Etos-inrichting. Daarvoor probeerde Etos het al twee keer eerder in Winterswijk.



,,Het is heel jammer dat de winkel in Winterswijk sluit, maar hij was niet rendabel genoeg”, aldus een woordvoerster. ,,De medewerkers uit Winterswijk worden overgeplaatst naar andere Etos-winkels.”