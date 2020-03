Etten peilt woonwensen bij inwoners dorp: ‘Huizen zijn zo weg’

Volgens Luc Löverink van Comité Dorpsbelangen Etten is het voor de leefbaarheid van het dorp van groot belang dat de woonwensen in kaart worden gebracht. Hij ziet momenteel een tekort aan woningen. ,,En als er al huizen in de verkoop komen, zijn deze zo weg. Het gaat zelfs zo ver, dat mensen die in scheiding liggen de vraag krijgen of ze hun huis willen verkopen”, aldus Löverink. Het woonwensenonderzoek moet uiteindelijk leiden tot een plan voor zowel korte, middellange als lange termijn, waarin de woonwensen in Etten zo concreet mogelijk worden ingevuld. Comité Dorpsbelangen Etten benadrukt daarom dat het ook voor mensen die nu nog geen verhuisplannen hebben, maar dit op de lange termijn wel willen, zinvol is om deel te nemen. Op die manier kunnen ook de behoeften van deze mensen worden meegenomen.

Telefonische gesprekken

Inmiddels is het onderzoek in Etten van start gegaan. Het onderzoek wordt ondersteund door de gemeente Oude IJsselstreek. De uitvoerder van het onderzoek, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) voert op vier donderdagen telefonische gesprekken met mensen over hun individuele woonwensen.



Ook zou er op dinsdag 17 maart een informatieavond plaatsvinden, echter kon deze vanwege de maatregelen rond het coronavirus niet doorgaan. Om mensen toch uit te kunnen leggen wat het onderzoek inhoudt, is een informatiefilm opgenomen. Deze is te vinden op de website Digitaal Platform Etten. Opgeven voor een gesprek is tevens mogelijk via deze website, of via de website van DKK Gelderland.