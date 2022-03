Ettens Mannenkoor schrapt bevrijdingsevenement en betaalt 3000 tickets terug: ‘Een enorme deceptie’

Van Bezetting tot Vrijheid had eigenlijk in 2020 moeten plaatsvinden als herinnering aan de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden. De coronapandemie is de directe aanleiding om definitief af te zien van de groots opgezette voorstelling.

Die zou aanvankelijk in de openlucht in het centrum van Etten zijn. Tijdens corona heeft het koor verschillende varianten bedacht om het spektakel toch te laten plaatsvinden. Een verfilming bleek niet haalbaar. Als nieuwe datum werd oktober 2022 geprikt en als nieuwe binnenlocatie werd Kaak in Terborg gevonden.

Knoop doorgehakt

Maar alle enthousiasme ten spijt gooit corona definitief roet in het eten. Niet alleen hebben deelenemers niet of nauwelijks kunnen repeteren. Het afbreukrisico is ook te groot. Volgens Niels Berendsen, voorzitter van het Ettens Mannenkoor, heeft het koor de knoop moeten doorhakken om het voortbestaan van de eigen vereniging niet in gevaar te brengen. ‘Een enorme deceptie’, noemt hij het besluit.



Het koor zou nu voor een evenement in het najaar bindende afspraken moeten maken met alle samenwerkende verenigingen en ondernemers. Berendsen: ‘Eventuele annuleringskosten zouden dit keer voor het mannenkoor zijn en dat kan en wil de vereniging niet voor haar rekening nemen. Het voortbestaan van het Ettens Mannenkoor staat dan op het spel en dat kan nooit de bedoeling zijn.’

Volledig scherm Reenactors spelen in 2019 Market Garden na in de straten van Etten. © theo kock persfotografie

‘In de bijna 110-jarige geschiedenis van het Ettens Mannenkoor is het niet doorgaan van dit bevrijdingsevenement, wat een historisch hoogtepunt had moeten worden, een enorme teleurstelling. Vijf jaren van noeste arbeid zijn verloren gegaan en wat hadden wij onze bevrijders van de Tweede Wereldoorlog graag willen danken en eren voor hun heldendaden’, laat Berendsen weten.

Geld terug

Kaarthouders krijgen hun geld terug dat ze hebben uitgegeven aan het entreekaartje voor het evenement. Dat kan volgens Berendsen door de kaarten terug te sturen t.a.v. Sjon Slutter (Dorpsstraat 9, 7075 AC Etten) ovv bankrekeningnummer.

Maar ook door op zondag 20 maart of zondag 3 april tussen 12.00 en 15.00 uur naar Zaal Köster in Etten te komen en daar de kaarten in te leveren. Ter plaatse wordt dan het betaalde bedrag teruggestort op de rekening.

Het terugbetalen van de ticketprijs is mogelijk tot 21 oktober dit jaar. Daarna stort het koor het geld in de eigen kas.