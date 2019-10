Ettens ‘vuurgevecht’ als opwarmertje voor grote herdenking van bevrijding in de zomer

De eerste slag is voor de organisatie: zaterdag gingen er 1400 kaarten weg, de voorstelling van zaterdag 6 juni was om 13.00 uur al uitverkocht.

,,Ook de voorstelling van de vrijdag loopt al goed vol”, vertelde Toon Helmes na afloop van het gevecht, waar een stuk of veertig re-enactors aan mee deden, in de rol van soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. ,,We hebben in Etten een naam opgebouwd met openluchtspelen, veel mensen willen er blijkbaar op tijd bij zijn.”

Eerste indruk

In de Dorpsstraat waren zaterdag twee korte voorstellingen te zien, die een eerste indruk gaven van het spel dat volgend jaar voor de 75-jarige herdenking van de bevrijding wordt opgevoerd. De acties van de soldaten werden aangekleed met origineel legermaterieel zoals jeeps, vrachtwagens en gevechtswagens van Keep them rolling.



Het podium wordt gevormd door de Dorpsstraat ter hoogte van het klooster. Daar wordt een tribune met 1035 zitplaatsen opgebouwd, naast het klooster komt een podium terwijl ook de straat zelf in het spel wordt opgenomen.



Het spel ‘Van bezetting tot bevrijding’ wordt volgend jaar breed opgezet. Helmes: ,,Voor de geallieerden en de Duitse troepen hebben we in totaal 75 rollen te vergeven, dan zijn er nog veertig re-enactors, het koor van honderd man, de harmonie, de pipers uit Apeldoorn en nog tal van figuranten.”