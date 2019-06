Ettense buurt strijdt verder tegen crematorium bij Raad van State

De zitting is donderdag om 11.00 uur bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de voorzieningenrechter hopen buurtbewoners een voorlopige schorsing af te dwingen van het al goedgekeurde bestemmingsplan. Dit in afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroep daartegen.



Het crematorium is een initiatief van GUV Uitvaartverzorging, waarvan Bert van Asselt de directeur is. Hij liet eerder weten dat de voorbereidingen voor het nieuwe uitvaartcentrum langs de provinciale weg N335 stilliggen, totdat er een definitieve uitspraak is.