Euphonia blaast concert af in kader corona-maatregelen

Corona: bioscoop Winters­wijk beperkt aantal bezoekers en krijgt annulerin­gen binnen

17:46 WINTERSWIJK - Bioscoop Skopein in Winterswijk beperkt per direct het aantal bezoekers dat samen in een zaal een film kan kijken. ,,Maximaal 100 mensen kunnen nu tegelijk de bioscoopzaal in. Meer bezoekers worden niet toegelaten”, zegt Ronald Sasbrink Harkema, eigenaar van de bioscoop in het centrum.