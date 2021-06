Euphonia Eibergen feliciteert muzikaal eigen jubilarissen

Joodse gezinnen Zutphense Schilders­wijk leven voort in gedenkste­nen: ‘Ik móést vandaag op deze magische plek zijn’

2 juni Ze worden op een hete woensdagmiddag onthuld in de Zutphense Schilderswijk: 21 stolpersteine voor alle joodse gezinnen die in de oorlogsjaren een hechte gemeenschap vormden in de buurt aan de rand van het centrum. Tijdens een lange wandeling door de wijk komen de gedenkstenen een voor een tevoorschijn. Onder het oog van bewoners, maar vooral ook nabestaanden van de joodse gezinnen die vrijwel allemaal omkwamen in de oorlog.