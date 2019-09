Euregio Gravel Ride: wielrennend van 't padje

Het logo van de Ronde van Overijssel als organisator lijkt een beetje misleidend voor de tocht die Achterhoek, Twente en Münsterland verbindt. In werkelijkheid zijn vooral de regionale wielerclubs RTC De Stofwolk (Eibergen), Haaksbergse Tour- en Fietsclub HTFC (Haaksbergen) en RSC Stadtlohn 1968 betrokken bij het uitzetten van de route. Een tocht over 56 kilometer en een voor diehards over 116 kilometer voert behalve over asfalt over de meest uitdagende gravelpaden. Inclusief leem en andere ‘semiverharde’ paden, maar eerst even startend bij De Stofwolk op sportpark De Bijenkamp net buiten Eibergen.