Europaweg in Doetinchem vanaf vrijdagavond weer open voor verkeer

Behalve wethouder Rens Steintjes zijn bij de opening ook genodigden aanwezig.

Het wegverkeer moet dan nog even geduld hebben, want dat kan vermoedelijk pas in de vooravond gebruik maken van de belangrijke Doetinchemse verkeersader. ,,Op de minuut weten we nog niet wanneer de weg wordt vrijgegeven", zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Het zal in de avond zijn.”

Maand sneller klaar dan verwacht

De Europaweg is verdubbeld tot een vierbaansweg, die loopt vanaf snelweg A18 tot voorbij de rotonde ter hoogte van Dichteren. Daarna lopen de banen over in enkele wegen tot aan het spoor. De Europaweg is de invalsweg vanaf de snelweg naar het centrum van Doetinchem maar wordt ook gezien als een belangrijke route naar het noorden van de Achterhoek, via Hummelo naar Zutphen.

Het werk - dat in twee delen was opgesplitst - is een maand sneller klaar dan verwacht.