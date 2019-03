Europese minitoer voor Snow Coats uit Doetinchem

DOETINCHEM - De Doetinchemse band Snow Coats gaat Europa in. In april spelen de jonge muzikanten zes keer in het voorprogramma van de Amerikaanse indierockers van Pinegrove. Het avontuur brengt Snow Coats in Utrecht, Rotterdam, Münster, Hamburg, Kopenhagen en Stockholm.

Pinegrove komt uit Montclair in de Amerikaanse staat New Jersey. De kern van de band wordt gevormd door Even Stephens Hall (zang, gitaar) en Zack Levine (drums), die al vanaf hun zevende samen muziek maken. In 2012 brachten ze hun debuutalbum ‘Meridian’ uit. De nieuwe toer van de band is bedoeld om het vierde album ‘Marigold’’ te promoten.

Minitour

Dat Snow Coats is uitverkoren om de Europese minitoer te versterken is een eer voor de Doetinchemse band, met frontvrouw Anouk van der Kemp (23). De Achterhoekse band is ontstaan op het Rijn IJssel College in Arnhem, waar de vier leden destijds een muziekopleiding volgden. De muzikale bronnen zijn indierock en folk.