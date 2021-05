Even iets ruilen onder de carport van Sandra in Neede

Weer of geen weer, buitenba­den in Almen en Gorssel gaan vanaf 5 mei weer open

14:20 Al is het weer bij vlagen herfstachtig, de buitenbaden in Almen en Gorssel gaan vanaf morgen weer open. En slecht weer of niet, de reserveringen stromen binnen. ,,Ons water heeft een temperatuur van 23 graden celsius. Dus in het water is het lekkerder dan daarbuiten’’, vertelt assistent-bedrijfsleider Bianca Gardien.