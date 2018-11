Even niet in de boeken, want de school is jarig

De keuze was reuze, gisteren in Aalten. Op school konden leerlingen onder meer bloemschikken, fotograferen, rappen en schilderen. In de buurt konden zij sporten, een tocht maken door het Onderduikmuseum, speculaas bakken in een bakkerij of een les oude techniek volgen in de molen van Lintelo.

Het christelijk college Schaersvoorde bestaat 25 jaar. Dat viert de school met twee vestigingen in Aalten, één in Dinxperlo en één in Winterswijk binnenkort met een reünie en een feest voor docenten, maar eerst waren gisteren de huidige leerlingen aan de beurt. Daarvoor kwamen ook de scholieren vanuit Dinxperlo en Winterswijk naar Aalten.

Workshops

In en rondom de locaties aan de Slingelaan en het Stationsplein was er de keus uit niet minder dan zeventig workshops. ,,Het is een feest dat de school al zolang bestaat", vindt Lisé Elburg (13), die deel uitmaakt van de groep leerlingen die deze dag organiseerde. ,,En een feest vier je niet tussen de boeken."

Leerlingen van alle locaties en leeftijden zitten deze feestdag door elkaar. Noa Wolterinck (14), die haar lessen doorgaans in Winterswijk volgt, is in Aalten voor workshops tekenen en bloemschikken. ,,Dit is leuker dan les", vindt Noa, die het bloemstuk dat ze hier maakt aan haar oma gaat geven.

Voor Linda Bosman (16) uit havo 4 is het een thuiswedstrijd. Na de workshops armbandjes maken en bloemschikken vertrekt zij samen met enkele klasgenotes naar een nabijgelegen sportschool voor een les Xcore. ,,Daar heb ik heel veel zin in!", klinkt het.

Feest