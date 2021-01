Even op adem komen met hulp van Achterhoeks steungezin: ‘Er zijn alleen maar winnaars’

InHuis wordt begeleid vanuit Yunio. Eén van die begeleiders is Madelon Misasa. Zij is enthousiast over het succes van het project voor overbelaste gezinnen. ,,Ouders en kinderen kunnen dankzij de inzet van een steungezin letterlijk op adem komen. Doordat kinderen een dag, dagdeel of een aantal uur bij het steungezin zijn, krijgen ouders even de tijd voor zichzelf. We krijgen echt hele goede verhalen terug.”