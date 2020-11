Evenementenbureau wil profiteren van feestdagen door vleeswinkel te openen in Doetinchem

Raamkunst in Eibergen: pop Veera en andere maaksels ‘knutsel­nerds’

23 november EIBERGEN - Achter de ramen van de vroegere apotheek op de hoek van de Grotestraat en de Whemerdijk is deze week het resultaat te zien van tien weken creatieve lessen bij kunstenares Marika Meershoek. Pop Veera is één van de creaties die een week raamkunst is.