Evenementenlocatie Hof van Eckberge: ‘De bezoekers bepalen of we na 1 juni de draad weer oppakken’

Uiteraard is hij blij met de boodschap woensdagavond van minister-president Rutte. Aan eigenaar Maarten Reimes en zijn team zal het niet liggen of Hof van Eckberge 1 juni de draad weer kan oppakken. „De vraag is of bezoekers de stap naar ons meteen weer zetten”, zegt Reimes. „Zo ja, dan zijn wij er klaar voor. Hier staat iedereen in de startblokken na weken van klussen, schoonmaken en meedenken. En we doen aan online ticketing. Dat geeft bij reservering de maximale bezetting al aan en dat voorkomt teleurstellingen aan de deur.”