Eventueel extra ver wandelen vanaf Kerkloo, maar zonder hond

Neospora voorkomen

Om na corona toch nog een gezondheidskundig aandachtspuntje over te houden: dit jaar mogen geen honden mee. „Dat is in verband met neospora, omdat we bij twee boeren door de wei wandelen, en op één plek over het erf”, zegt Stomps. „Neospora is een parasiet die bij koeien leidt tot miskramen. De eitjes van de parasiet worden door honden verspreid. We proberen elk jaar aantrekkelijke routes op touw te zetten waarbij mensen op plekken komen waar je anders niet komt. Dat is ook nu weer gelukt, maar heeft dus als consequentie dat het zonder honden moet.”