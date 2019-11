Evert gaat nooit op vakantie: ‘Bij de vogels ontspan ik volledig’

Berns is al vijftig jaar lid van vogelvereniging Exokan, waarvan de laatste veertig jaar als voorzitter. Mede vanwege die enorme inzet is hij onlangs koninklijk onderscheiden en gaat hij inmiddels door het leven als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



Meneer Berns, gefeliciteerd met uw onderscheiding! Ridder, dat is een orde hoger dan de meeste mensen met een lintje.

,,Ja, dat begreep ik ook. De burgemeester heeft het zelfs drie keer gezegd toen ze me het lintje kwam uitreiken. Maar wat die gradaties allemaal betekenen, ik weet het ook niet. Ik moet de papieren nog doornemen.”



U bent niet trots op de koninklijke onderscheiding?

,,Ja, natuurlijk wel! Foeifoei, een lintje is me nogal wat. Ik snap eigenlijk nog steeds niet waarom juist ik tot Ridder ben onderscheiden. Ik had het nooit verwacht en wist niet wat me overkwam toen ik de burgemeester achter die deur vandaan zag komen, met de ambstketting om en gevolgd door mijn kinderen en kleinkinderen.”\



Dat met dank aan uw jarenlange inzet voor de vogelsport. Wat heeft u met vogels?

,,Als kind verzorgde ik konijnen, krielkippen en een paar sierduiven. Kameraden van mij hadden een nest grasparkieten op zolder boven de koeienstal. Dat was de eerste keer dat ik ermee in contact kwam. En toen we in Hengelo kwamen wonen, eind jaren 60, bracht ik een nest fazanten groot onder het afdak. Ik kreeg steeds meer waardering voor de verschillende kleuren van de vogels, hun zang en het kweken. Zo is het langzaam gegroeid tot wat het nu is. Ik heb momenteel 200 vogels in de kooien in de schuur staan.”