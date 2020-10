Ex-coronapatiënt Eddie lag tijdens eerste coronagolf in Duits ziekenhuis: ‘Zij hebben mij voor de dood weggetrokken’

Een pot augurken opendraaien, dat lukte Eddie Siemes deze week weer voor het eerst sinds hij dit voorjaar corona kreeg. Als gevolg van de ziekte is de beroepschauffeur uit het Achterhoekse Aalten veel kracht kwijt. ,,Ik heb nog maar een derde van mijn kracht over. Ik kan amper een doos tillen’’, zegt Siemes.



Maar hij ís er nog en dat is al heel wat. Want het coronavirus treft de Aaltenaar enorm hard dit voorjaar, in de eerste golf van Covid-19 besmettingen.



,,Op 21 maart zaten we ’s avonds bij elkaar, we waren allemaal slecht in orde. Eddie, ik, onze dochters en aanhang’’, zegt zijn vrouw Jannie (58). ,,Maar waar wij een milde variant van corona hadden en beter werden, ging het met Eddie alleen maar slechter.’’