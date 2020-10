Ex-Normaal gitarist Alan Gascoigne (72) goes country voor het goede doel

In 2012 gaat hij met pensioen. Een jaar later toch maar een afspraak gemaakt met de huisarts in zijn woonplaats Lichtenvoorde. ,,Ik voelde me niet goed, was altijd moe en wist dat er iets mis was. De diagnose: ziekte van Parkinson.”



De Brit Alan Gascoigne speelt de sterren van de hemel in de Londense voetbaltempel Wembley. Komt eind jaren '70 naar Nederland. Als Bennie Jolink hem tijdens een oefensessie vraagt 'Oh Carol' van Chuck Berry in te zetten is de frontman van Normaal verkocht.