Ex-Statenlid Martin Thus vrijgesproken van misleiding dementerende vrouw, maar publiek geslachtofferd

Afgelopen woensdag vernietigde de rechter in hoger beroep de uitspraak van 12 december 2017. Er is onvoldoende bewijs dat de vrouw met wie Thus in augustus 2013 een pachtcontract afsloot over een stuk grond, op dat moment dementerend was.



Daar dacht de rechter eind 2017 anders over: de vrouw was wel dementerend en Thus kon dat weten. Het hoofd van Thus, op dat moment Statenlid, kwam daarmee op het hakblok en hij kon niet anders dan direct opstappen bij provincie Gelderland.