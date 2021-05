Examenstress? Justin uit Neede heeft geen last, hij is al bijna klaar met het vmbo

„Daar lijkt het wel op. Het examen Engels van komende donderdag is een leestekst, waarover je vragen moet beantwoorden. Daar kan ik me niet op voorbereiden. Bovendien: ik sta nu een 7.6. Dat moet wel heel gek lopen, wil ik daarop nog stranden.”



Justin is opgelucht, vooral omdat hij opzag tegen het examen natuur- en scheikunde 2 van dinsdagmiddag. Scheikunde interesseert hem, maar het is geen eenvoudig vak. „Gelukkig ging de toets meer in op de praktijk dan op de theorie. We moesten veel berekeningen maken en formules toepassen.”