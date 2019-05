Inhoudelijk ben ik er (heel) veel van vergeten, de examens. Maar die dag, dé dag waarop je wel of niet gebeld wordt tussen twee en vier, die staat me nog helder voor de geest. Thuis blijven wachten naast de (vaste!) telefoon en maar heen en weer lopen en hopen dat ie niet overgaat, want dat betekent een ernstig klinkende docent die meldt dat je helaas te veel tekorten hebt voor een diploma. Hij rinkelt... Oh nee! Het blijkt oma die zich afvraagt of school nog heeft gebeld.

App

Eindexamen doen op de middelbare school, het is wel een moment. Terwijl de gebruikelijke stroom berichten over ploeterende examenkandidaten, examenstress, examentips, te moeilijke examens en verkeerde examens deze week voorbijkomt, realiseer ik me dat er het nodige is veranderd. Zo is het dus in 2019 onvermijdelijk dat voor álles een app te downloaden is. Uiteraard zijn er de oefenapps, maar ook een Duitse/Franse/Engelse werkwoordenapp, een overhoor-jezelf app en een meditatie-app om helemaal zen het lokaal in te gaan. Voor wie het echt serieus aan wil pakken: de app Sleep Cycle houdt bij hoe diep je slaapt, en maakt je wakker als je in de lichtste fase van je slaap zit. Dit om ervoor te zorgen dat je op het optimale moment uit bed stapt op een examendag.

Laks

Uiteraard kan er ook dit jaar weer geklaagd worden over misstanden via de site examenklacht.nl, opgezet door Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De teller staat op examendag zes op bijna 80.000 klachten. Die variëren van onduidelijke of belachelijke vragen, veel te lange opdrachten tot doorgezakte stoelen in het lokaal en overlast van boormachines of van winderige surveillanten (?!).

Vakantie

Een ander nieuw fenomeen, voor mij althans, is het op reis gaan met vader of moeder (nee, niet allebei), direct na het examen. Als beloning voor al dat harde studeren, als onvergetelijk moeder/vader met zoon/dochter-moment of als ultieme motivatie om de boeken in te kijken. Hoezo meteen aan het werk als inpakker of serveerster om extra te kunnen sparen voor die week op camping de Appelhof? Waarom zou je als je ook all inclusive naar Ibiza kunt?