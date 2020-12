Excellentie Grapperhaus, de knoet heeft echt zijn beperkingen

Niet zeuren over dat ene jaartje zonder knallen, luidt zijn boodschap. En wie hulpverleners bekogelt met zwaar vuurwerk vindt zichzelf terug in hotel De Houten Lepel. Dat zal ze leren!



Het is niet te voorspellen hoe het uitpakt. Als je ziet wat die opgeschoten jongelui in het Brabantse Veen uitspoken geloof je je ogen niet. Twee keer zoveel agenten op de been dan in een normale nieuwjaarsnacht. Is het hier oorlog?



Of het een positieve voorbode is weet ik niet, maar de vuurwerkcontroles die de politie in Doetinchem uitvoert verlopen een stuk gemoedelijker. We mochten mee, in het kielzog van de Engelse Springer Spaniel Bob, getraind in het opsnuiven van kruitgeuren.