Excelsior Eibergen staat eindelijk weer op het podium: ‘We zijn dankbaar dat het mag’

EIBERGEN - Excelsior Eibergen is dankbaar dat de kunst en cultuur grotendeels gespaard zijn gebleven in de nieuwe coronamaatregelen. Daarom gaat het geplande concert zaterdag gewoon door.

Nou ja, gewoon, dat dan ook weer niet helemaal, laat voorzitter Nick Lurvink weten. „We doen eigenlijk nog een schepje bovenop de maatregelen, dus niet alleen de coronacheck, maar ook zitten op anderhalve meter.” Kopje koffie of thee voor het concert kan, maar daarna gaat de bar dicht en is er ook geen pauze in het concert. Bovendien zijn er minder zitplaatsen voor het publiek, vanwege de 1,5 meter.

Muzikale kleur

Lurvink: „Het was geen moeilijke beslissing, maar we hebben er wel goed over nagedacht. We willen er op een verantwoorde wijze mee omgaan, vandaar ook het beperkte aantal zitplaatsen op anderhalve meter, dat volgens de huidige maatregelen eigenlijk niet hoeft. Bovendien zijn we echt dankbaar dat er voor de cultuur een uitzondering is gemaakt en we zijn natuurlijk heel blij dat we eindelijk weer een concert kunnen spelen, het leven wat muzikale kleur geven.”

Van scherm naar live

Het concert begint zaterdag om 20.00 uur in Theater Berkelland in Eibergen en krijgt een bijzondere opening. „We hebben in de afgelopen periode in kleine groepjes professionele studio-opnames gemaakt van het stuk Olympica. We openen het concert met deze opnames op een scherm, en als het goed is, nemen we het op een gegeven moment live over. Dus we gaan zowel figuurlijk als letterlijk over van het scherm naar live”, vertelt Lurvink.

Cello en harmonieorkest

Hij doelt op meerdere online meetings die de musici hadden, waaronder een bijzondere met componist Johan de Meij vanuit New York. Van hem wordt zaterdag het werk Casanova uitgevoerd, een muziekstuk voor cello en harmonieorkest. Solist op cello is Mathias Schwaiger Pearson, een jong talent uit Noorwegen, die studeert aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Het concert heeft de titel Revived meegekregen, want het voelt na twee jaar niet optreden alsof de muziekvereniging nieuw leven is ingeblazen. Reserveren via kaarten@excelsioreibergen.nl