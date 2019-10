Expert ziet geen verband tussen de vele branden in Oost-Gelderland in afgelopen weken: het is toeval

De brandweer moet na een rustige septembermaand sinds begin oktober vol aan de bak. Naast woningbranden en veel kleine brandjes in onder meer 's-Heerenberg, Doesburg, Voorst en Hummelo was de brandweer druk met grote bedrijfsbanden in Doetinchem (autobedrijf), Zelhem (kozijnenfabriek) en Brummen (winkelpanden en appartementen). En afgelopen weekeinde met de brand die zalencentrum Lara in Loil in de as legde.



,,Er zijn inderdaad opvallend veel branden. Maar dat is puur toeval”, zegt Schipholt. ,,We zijn actief in een erg grote regio, van Winterswijk tot Harderwijk en dat kan druk zijn. Maar de branden waar we nu mee te maken hebben, zijn op zichzelf staande gevallen. We zien geen patronen in de oorzaken en hebben geen verbanden tussen de branden gezien.’’