Explosief dat jongens (12 en 14) teruggooiden in rivier, alsnog opgevist en tot ontploffing gebracht

Het gaat vermoedelijk niet om een bom maar om een granaat, gebruikt door de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog.



Wanneer de bom boven water wordt gehaald, willen de gemeente Doetinchem en Waterschap Rijn en IJssel niet zeggen. ‘Dat maken we uit veiligheidsoverwegingen niet bekend’, laat de woordvoerder van de gemeente weten.



Gemeente en waterschap huren samen een gespecialiseerd bedrijf in om de granaat uit de rivier te halen. Politie en EOD maken de granaat vervolgens onschadelijk, volgens de gemeentewoordvoerder: ,,Als dit niet ter plaatste kan dan wordt de granaat naar een veilige locatie gebracht waar deze tot ontploffing wordt gebracht. Vaak is het in een weiland in het buitengebied – uiteraard in overleg met de eigenaar van dit weiland – of bij de zandsuppletie in de gemeente Oude IJsselstreek’.