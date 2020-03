Explosieve stijging coronabesmettingen in grensstreek: van 27 naar 82 in één dag

BORKEN - Het aantal coronabesmettingen in de grensregio is explosief gestegen. Het aantal mensen dat besmet is met het virus in de Kreis Borken, dat direct grens aan de Achterhoek, is binnen één dag opgelopen van 27 naar 82.

De meeste mensen met het virus (19) wonen in Raesfeld, ook in Borken (15 infecties), Ahaus (11) en Bocholt (10) loopt het aantal coronapatiënten inmiddels in de dubbele cijfers.

De aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, waartoe Borken behoort, telt inmiddels zo’n 2.100 besmettingsgevallen. Dat is het hoogste aantal van heel Duitsland, waar in totaal ruim 4.000 mensen zijn besmet met het coronavirus. Daarom zijn er extra maatregelen genomen. Zo blijven vanaf maandag alle scholen in Noordrijn-Westfalen tot 19 april dicht.

Alle nu besmette patiënten moeten verplicht veertien dagen in thuisquarantaine blijven, laat de Kreis Borken weten. Mensen die bij de besmette patiënten inwonen, worden ook getest op het coronavirus. Hen wordt geadviseerd niet langer dan een kwartier amen met de patiënt in een ruimte te blijven, geen maaltijden samen te eten en zich ook niet in het openbaar te begeven.

Volgens landrat Kai Zwicker, de hoogste bestuurder van de Kreis Borken, zijn vrijwel alle nieuwe patiënten mensen die zijn teruggekeerd van wintersport in Italië, Oostenrijk of Zwitserland. Hij vraagt mensen die daar zijn geweest, om verantwoordelijkheid te nemen en zelf twee weken thuis te blijven en met niemand in contact te komen.

Vier besmettingen in de Achterhoek

In de Achterhoek zijn vooralsnog vier bevestigde besmettingen met het coronavirus. Het gaat om twee mensen uit Bronckhorst, een inwoner van Montferland en iemand uit Oude IJsselstreek.

In het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem worden nu twee coronapatiënten behandeld. De eerste is een docent van het Almende College in Silvolde, bij wie dit weekend het virus is geconstateerd. Het is niet duidelijk of dit de inwoner van Oude IJsselstreek is.