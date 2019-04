Explosieve stoffen gevonden na plofkraak in Doetinchem, gebied deels vrij

Dat meldt de politie. De EOD is sinds vrijdagmorgen bezig met onderzoek in het gebied . Door de plofkraak is het een ravage rondom de pinautomaat van ABN Amro. Het terrein rondom de pinautomaat was vanwege het onderzoek lange tijd ruim afgezet met linten.

Inmiddels is het gebied voor een deel weer vrijgegeven, volgens de politie. Alleen de directe omgeving van het gebouw is nog afgezet vanwege de sloop. Onder meer de Albert Heijn werd ontruimd. Deze kan later deze middag weer open. Of dit betekent dat ook de Aldi kan heropenen, is nog onduidelijk. Het filiaal had deze vrijdag een feestelijke heropening gepland.