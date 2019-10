Explosieven uit Tweede Wereldoorlog gevonden op landbouwgrond in Aalten

George Büttner, ‘burgemees­ter’ van Doetinchem­se volkswijk Kleintjes­kamp, overleden

13:16 DOETINCHEM - George Büttner, ook wel bekend als de ‘burgemeester van Kleintjeskamp’, is donderdagmorgen overleden in verzorgingshuis Croonemate in Doetinchem. Hij is 88 jaar geworden.