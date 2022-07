Expositie over grafheuvels rond Eibergen bij Museum De Scheper

Nog onduide­lijk of ProRail aangifte gaat doen tegen blokkeer­boe­ren die trein stopten bij Lievelde

LIEVELDE - Het is nog onduidelijk of ProRail aangifte gaat doen tegen de boeren die 15 juni twee treinen blokkeerden bij Lievelde. Kort na de actie liet de spoorbeheerder weten absoluut niet blij te zijn met de actie en dat er een aangifte in voorbereiding was.

