Expositie over Joods verzet in de Achterhoek: van gedwee onderwerpen was hier geen sprake

Dat beeld is lang in stand gebleven omdat overlevenden na die oorlog vooral zwegen over de verschrikkingen die ze hadden meegemaakt. Dat schetsen Tineke Ubels en Wim Mak, bestuursleden van de stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge.



,,De mensen waren zo getraumatiseerd en bang dat het opnieuw zou gebeuren dat ze er niet over spraken”, zegt Mak. ,,Ook niet met hun kinderen, die soms niet eens werd verteld dat ze Joods waren. Pas de derde generatie, de kleinkinderen, is gaan zoeken. Die wilden meer weten over wat er in die tijd is gebeurd.”