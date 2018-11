Extra agenten in Achterhoek dankzij stevig lobbywerk

Dood kalfje langs de weg: een noodlottig ongeval, of moedwillig gedumpt?

15 november Is een dood kalfje langs de weg in Ruurlo bruut gedumpt, of kan er ook nog iets anders aan de hand zijn? Terwijl de politie mensen oproept die iets weten van een gedumpt kalfje, vragen mensen zich online af of het dier niet gewoon ontsnapt kan zijn.