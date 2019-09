Extra koopzondagen deze zomer in Winterswijk geflopt, behalve voor de Zuivelhoeve

Zo succesvol als de reguliere koopzondag aan het eind van de maand altijd is in Winterswijk, zo'n flop waren de extra koopzondagen deze zomer. Slechts een enkele winkelier had de deuren geopend. Zoals De Zuivelhoeve in de Misterstraat. ,,Heel jammer dat de rest niet open was", reageert eigenaresse Gertrud de Witte. ,,Want ik heb hele goede zondagen gedraaid. De klanten kwamen teleurgesteld bij mij binnen omdat de rest niet open was. Ik hoop echt dat volgend jaar iedereen meedoet. Zelf ga ik zeker weer open. Ze zeggen wel eens dat de omzet verschuift, maar dat was bij mij niet zo. Dit was echt extra.” Ze had vooral ook veel Duitsers in de zaak.