Extra personeel ingevlogen om wachtlijsten bij jeugdzorg en maatschappelijke hulp in Lochem weg te werken

Traject voor hoge windturbi­nes door Lochem aan banden gelegd na uitspraak Raad van State

8:48 Een mogelijk traject om vier hoge windturbines in het buitengebied van Lochem te laten verrijzen is voor twee jaar stilgelegd. De Raad van State heeft beslist dat op landelijk niveau eerst moet worden onderzocht wat de milieu- en gezondheidsrisico’s zijn van torenhoge turbines. Tot die tijd zullen er geen grote windmolens in Lochem komen. ,,Dit is wel een omslag.’’