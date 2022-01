Extra vergadering omdat 'Rotterdamse' goederentrein mogelijk dwars door Achterhoek gaat rijden

Aanleiding is de motie die in november in de Tweede Kamer is aangenomen door 148 Kamerleden waarin staat dat de Noordtak door de Achterhoek moet lopen. De motie drong pas begin dit jaar door tot de Achterhoek. Er is is veel onrust ontstaan, nu de realisatie van de spoorlijn voor goederenvervoer door de Achterhoek een stuk dichterbij is gekomen als gevolg van de motie.



De enige die tegen de motie stemde was Pieter Omtzigt, die eind vorige week om die reden Lichtenvoorde bezocht. Hij liet al weten Kamervragen te gaan stellen. ,,Want in mijn ogen rammelt deze beslissing. Er moet goed gekeken worden naar het nut en noodzaak van de lijn.”



De Noordtak is de afbuiging van de Betuwelijn naar Noord-Duitsland. Met name vanuit de Rotterdamse haven is er een sterke lobby om de Noordtak door de Achterhoek te laten lopen.