Extreem weinig corona-infecties in Achterhoek: hoe zit dat?

Column Stadse Fratsen: Hoe moet dat nou zonder kapper?

10:41 Of ik de foto's met u deel weet ik niet. Maak ik me ook niet druk om want ze zitten in een verhuisdoos die voorlopig is opgeslagen. Natuurlijk, ik heb mijn haar buitensporig lang gedragen. Maar dat ik - uiterlijk althans - tegen het randje van anarchisme zat, verbaast zelfs mij.