Extreme droogte veroorzaakt grote zorgen op kastelen in Oost-Nederland

De klachten komen vooral uit Oost-Nederland, zegt voorzitter René Dessing van stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL). Hij baseert zich op een landelijke rondvraag van de sKBL. Die werd recent gehouden onder ruim 180 kastelen en historische buitenplaatsen. 70 procent van de deelnemers aan het onderzoek is zeer bezorgd over de toekomst van hun tuin, park of bos. Een kleine 20 procent geeft aan dat gebouwen lijden onder de effecten van klimaatverandering. Zo kan de fundering van een kasteel bloot komen te liggen door een lege gracht, waardoor scheuren en verzakkingen ontstaan. Bij Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) zijn daar nog geen meldingen over binnengekomen. ,,Maar ook wij maken ons zorgen over de droogte en de consequenties daarvan’’, zegt Leo Cleiren, regiohoofd van GLK in Oost-Gelderland.

Hoge kosten

Een gebrek aan water wordt als een belangrijke oorzaak van de schade gezien, blijkt uit het onderzoek van sKBL. Een laag grondwaterpeil en grachten en vijvers die droogstaan, maken het lastig om bomen en planten te besproeien. Water wordt daarom op grote schaal opgepompt, vertelt Dessing. Dat heeft naar zijn zeggen weer extra hoge personeelskosten en waterrekeningen tot gevolg. Op Huis Landfort in Megchelen in de Achterhoek vielen de kosten in de extreem droge zomer van 2018 ‘duizenden euro’s’ hoger uit. Dessing is tevens directeur van de Stichting Erfgoed Landfort, die daar de historische buitenplaats beheert.

Drooggevallen beken en dode beuken

Met drooggevallen beken en dode beuken is de schade door droogte en hitte ook in Megchelen zichtbaar, stelt Dessing. ,,Verder is de grond droog en keihard. Dat betekent dat als er regen valt, het water meteen weer wegstroomt.’’



Omdat de toekomst onzeker is, ligt de aanplant van nieuwe bomen even plat rond Huis Landfort, zegt Dessing. Hij vraagt zich af of er straks nog plek is voor honderden historische buitenplaatsen en pleit voor meer onderzoek. Voorlopig adviseert hij eigenaren van landgoederen zo veel mogelijk water op te slaan, als dat kan.



,,In het natuurbeheer proberen wij dat al sinds jaar en dag’’, meldt Cleiren van GLK. ,,Maar het hele land is gemaakt om water zo snel mogelijk af te voeren ten behoeve van wonen en de landbouw. Dat conflicteert wel.’’