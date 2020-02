Ezel Lotte is mascotte van ‘internationaal’ 28-koppig team van Roparun

Bij de organisatie van de Roparun keken ze wel even raar op. Naast Parijs is het Duitse Bremen eind mei weliswaar één van de startpunten, maar deze estafetteloop met finish in Rotterdam is toch vooral een puur Nederlands evenement. Toch staat er met team Liebesgrün een internationaal gezelschap aan de start. De basis van dit team ligt in Wehl, om precies te zijn in huize Kloppers-Gerritsen.