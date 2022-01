Ezelin Bella komt wekelijks op bezoek in dit verzorgingstehuis: ‘De bewoners bloeien er van op’

Een ezel in een zorgcentrum, dat is bijzonder. De reden dat Steverding er al ruim een jaar komt met Bella, is dat de ezelin dingen kan die mensen maar moeilijk voor elkaar krijgen. Zoals bij ouderen bij wie de dementie ver gevorderd is, die openstaan voor haar bezoekjes.



Zo tovert zij een lach op het gezicht van een doofstomme en demente bewoonster (77) van zorgcomplex Azurit. Dat gebeurt bijna nooit. ,,Bella is uitzonderlijk goed in dit soort ontmoetingen. Zij voelt de energie van mensen en maakt contact met hen op een ander niveau. Ze heeft een groot inlevingsvermogen en schakelt met de bewoner op gevoelsniveau.



,,Ook als mensen eerst even wat terughoudend en afwachtend zijn, blijft Bella bij hem of haar staan in de hoop dat ze geaaid zal worden. Mensen voelen die rust aan en gaan erop in”, zegt eigenares Steverding tegen het Bocholter-Borkener Volksblatt.