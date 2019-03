Faillissement van de Gruitpoort voorkomen door afzien van bezuiniging

Twee aangiftes van zedende­lict tegen eigenares Achterhoek­se zorgboerde­rij

8 maart WICHMOND - De 36-jarige eigenares van zorgboerderij Vergeet-Me-Nietjes in Wichmond is verhoord over twee zedendelicten op haar zorgboerderij. ,,We hebben de verdachte daarover begin deze week gehoord’’, zegt een politiewoordvoerder. ,,Daarna is ze weer op vrije voeten gesteld.’’