Faillissement voor Reinders Posters Aalten, ontslag voor 62 werknemers

Deze postkaar­ten moeten Zutphena­ren in isolatie weer ‘een opkikker’ geven

21 april Zutphenaren sturen elkaar massaal weer postkaarten in deze tijden van sociale isolatie. Met dank aan de mensen van Stadsonderneming Zutphen die speciale kaarten hebben ontworpen. ,,Zoiets is toch een stuk intiemer dan een mailtje of even bellen.’’