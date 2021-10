Faith (11) uit Doetinchem verovert plek in Kids Crew Legoland: ‘Met Lego maak ik dingen die in het echt niet kunnen’

Want, zegt Faith ,,Ik kan heel goed fantaseren. Met Lego kan ik dingen maken die in het echt niet kunnen. Dat vind ik het mooiste.”



Even een paar stappen terug of beter gezegd één jaar. Faith: ,,Ik zag op Facebook dat er een oproep was van Legoland. Ik kon meedoen aan een wedstrijd van Legoland Discovery Centre Scheveningen. Ik moest iets bouwen van Lego en daar een filmpje van insturen. Dat heb ik gedaan." Haar filmpje viel zo in de smaak dat ze geselecteerd werd uit 300 inzenders voor de laatste selectie.



Faith houdt niet zomaar een beetje van Lego. ,,Ze is helemaal gek van Lego. Ze bouwt al sinds haar vierde jaar", legt moeder Lauren Zwiers-Latuputty uit. ,,Ja, maar ik ben begonnen met Duplo", helpt Faith haar moeder even. ,,Dat bouwde makkelijker."