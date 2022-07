Fameus restaurant Van Hal, van het halve haantje, zoekt opvolger: tijd voor een frisse schwung, maar wel in dezelfde stijl

De eetgelegenheid in het buitengebied van Voorst staat te koop. Maar eigenlijk hoopt eigenaar Caspar van Hal dat een jong stel de zaak van hem wil overnemen en in dezelfde gedachte voort wil zetten.



Het restaurant is al meer dan 100 jaar een begrip in de Achterhoek én ver daarbuiten. Ooit begon het als café voor boeren uit de omgeving, die graan naar de naastliggende molen brachten.



In 1905 kreeg de familie de drankvergunning. Dat had Van Hal te danken aan de buurt, die handtekeningen inzamelde en daarmee naar de gemeente gingen.