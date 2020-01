Familie doodgestoken Roelof Esman boos bij gerechtshof: ‘Hoe kunnen daders samen aan kerstdis zitten?’

Verdachte (27) van doden beide ouders in Hengelo dinsdag voor het eerst voor de rechter

14:21 HENGELO/ ARNHEM - Het familiedrama dat zich maandag 21 oktober 2019 afspeelde in het Achterhoekse Hengelo wordt dinsdagmorgen voor het eerst behandeld bij de rechtbank. Het is onduidelijk of de inmiddels 27-jarige verdachte hierbij aanwezig is.