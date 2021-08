Familie en vrienden zoeken naar hun Myrthe: ‘Als ze maar een teken van leven geeft’

De twee meiden deden een drankje bij Gringo’s in Doetinchem. Vanwege de coronamaatregelen sloot het terras rond middernacht. Myrthe zou nog even naar het huis van de ouders van Ruth in Wehl gaan, ‘voor een soort van afterparty’. Om twee uur ’s nachts was ze wel thuis, zo sprak ze met haar vader en moeder af.

Telefoons staan uit

Volledig scherm Myrthe Massop. © eigen foto (via Facebook) Alleen thuis kwam ze niet. Haar ouders kregen ook geen contact meer met Myrthe. ,,Rond middernacht heeft Myrthe nog even met haar vader gebeld. Maar sinds kwart voor één vannacht staat haar telefoon en ook die van Ruth uit”, zegt Bjorn Tangelder, oom van Myrthe.

Toen ze ’s ochtends nog steeds niet thuis was, gingen alle ‘alarmbellen rinkelen’. De familie van Myrthe startte een grote zoekactie. Woensdagmiddag reden ze ‘met een mannetje of dertig’ rond om te kijken of ze de zwarte Mitsubishi Colt, waarin de meiden waren vertrokken vanuit Doetinchem, konden vinden. ,,Misschien waren ze wel van de weg geraakt.”

Maar tevergeefs. ,,We hebben alle mogelijk plekken, die we konden bedenken, bezocht”, zegt Tangelder, die woensdag zelf van vakantie terugkwam om te helpen. ,,Op de stoel zitten, was gewoon geen oplossing, maar rondrijden op een gegeven moment ook niet meer.”

Duizenden keren gedeeld

Alle mogelijkheden om een aanwijzing te krijgen, pakt de familie nu aan. Zo verspreidden ze een bericht via social media (is woensdagavond al duizenden keren gedeeld, red.), ook schakelden ze de politie in. ,,We hebben goed contact, maar de politie doet pas echt iets na 24 uur.”

Ondertussen wordt de familie steeds bezorgder. Waar zijn Myrthe en Ruth toch naar toegegaan? Zijn ze überhaupt in Wehl aangekomen? ,,Na Gringo’s ontbreekt ieder spoor”, aldus Tangelder.

,,Al zegt Myrthe dat ze over vier dagen thuiskomt. Dat maakt niets uit. Als ze maar een teken van leven geeft. Zomaar weggaan, dat is niets voor Myrthe. Ook is ze normaal dag en nacht met haar telefoon bezig. Snapchat, Instagram, je kent het allemaal wel. Nu staat haar mobiel gewoon uit.”

Post by bjorn.tangelder Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.