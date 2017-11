Familie gewaarschuwd: leen auto niet uit aan hardleerse dief zonder rijbewijs

De politie in de Achterhoek stuurt een brief aan familie en vrienden die hun auto uitlenen aan bekende veelplegers. Als zij hun auto toch uitlenen aan een notoire dief zonder rijbewijs en wordt die betrapt, dan wordt de auto in beslag genomen.

Het proefproject heeft de naam AUW gekregen, Auto Uitleen Weigering. Politieagent Richard ter Beke van de regio Achterhoek-Oost kwam met het idee daarvoor

Veelplegers

De Veiligheidskamer Achterhoek heeft een lijst van veelplegers, mensen die relatief vaak betrapt zijn op diefstal. Een deel van die lijst bestaat uit mensen zonder rijbewijs. Toch worden deze dieven in een auto met enige regelmaat van de weg geplukt door de politie. Als het een eigen auto is, wordt deze in beslag genomen. Is de wagen van een ander, krijgt de bestuurder een boete van 340 euro. Het voertuig wordt weer teruggegeven aan de eigenaar. Pas als de veelpleger een derde keer wordt betrapt achter het stuur van dezelfde auto, kan deze in beslag genomen worden.

Na overleg met politie en justitie is besloten de directe omgeving van de veelplegers te benaderen en per brief te waarschuwen voor deze mogelijke inbeslagname. De brief wordt persoonlijk afgegeven door een politieagent, die ook een mondelinge toelichting geeft.

Waarschuwing

Zo'n bezoek is de laatste waarschuwing, want daarna wordt de auto voortaan standaard in beslag genomen als een veelpleger van de weg wordt geplukt. Inmiddels hebben de eerste familieleden en vrienden van veelplegers een bezoek aan huis gehad. Met succes, want sinds twee maanden zijn de veelplegers om wie het gaat niet meer in auto's aangetroffen.