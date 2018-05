Familie Heideman in Gelselaar vangt recordaantal meikevers

Miep uit Almen was de werkelijke ‘oermoeder’ van de glasbak

19 mei Gouden glasbakken staan op verschillende plekken in Nederland en De Jeugd van Tegenwoordig heeft zelfs een lied geschreven om de veertigste verjaardag van de glasbak te vieren. Maar in Zeist stonden in 1972, zes jaar eerder, al glasbakken. De 91 jarige Miep Kuiper-Verkuyl uit Almen en Babs Riemens waren de pioniers.