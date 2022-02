Familie Meijers doet ertoe, voor leerlingen De Keikamp in Geesteren

VIDEO Met zulke fijne jeugdherin­ne­rin­gen is het voor Jolanda uit Lochem logisch dat zij zich inzet voor tafelten­nis­club De Toekomst

Haar vader nam het voortouw toen tafeltennisvereniging De Toekomst in Lochem een eigen hal bouwde. Dus is het niet gek dat clubliefde voor Jolanda Hofland (50) een gegeven is. ,,Ik zie de vereniging als een minimaatschappij. Samen zorg je ervoor dat alles goed gaat. Je vindt elkaar in het tafeltennis en in die liefde voor de club.”

